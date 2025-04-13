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Bursaspor 2. Lig'e yükseldi

Bursaspor 2. Lig'e yükseldi

16:5013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
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Bursasporlu futbolcuların 'timsah' yürüyüşü
Bursasporlu futbolcuların 'timsah' yürüyüşü

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor'u yendiği maçın ardından şampiyonluğunu ilan etti. Yeşil-beyazlılar önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında Artvin Hopaspor ile karşı karşıya geldi. Artvin Hopaspor stadının tadilatı nedeniyle Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


Karşılaşmanın ilk yarısında Artvin Hopaspor, 27. dakikada Alperen Gündoğdu'nun golüyle 1-0 öne geçti.




Bu golden sonra oyunu rakip sahaya yıkan ve baskıyı arttıran Bursaspor, 43. dakikada Furkan Sakı'nin ceza sahası dışından attığı golle skoru eşitledi ve ilk devre bu skorla sona erdi.


İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alınan ve seyircinin de baskısıyla ataklar üreten Bursaspor, 83. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 2-1 öne geçti.



Şampiyonluğunu ilan etti

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayarak Türk futbolunda çok önemli bir başarıya imza atan fakat geçirdiği sıkıntılı dönemlerin ardından 3. Lig'e kadar gerileyen yeşil-beyazlılar, bu maçın ardından bitime iki hafta kala şampiyonluğu ilan etti ve 2. Lig'e yükseldi.



Bursasporlular tribünleri doldurdu

Balıkesir'de oynanan karşılaşmaya Bursaspor seyircisi yoğun ilgi gösterdi. 13 bin 732 kapasiteli stattaki maç, "kapalı gişe" oynandı. Maçı son düdüğünün ardından yeşil-beyazlı taraftarlar sahaya girerek şampiyonluğu futbolcularla birlikte kutladı.










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