Bursaspor 2. Lig'e yükseldi

Bu golden sonra oyunu rakip sahaya yıkan ve baskıyı arttıran Bursaspor, 43. dakikada Furkan Sakı'nin ceza sahası dışından attığı golle skoru eşitledi ve ilk devre bu skorla sona erdi.

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayarak Türk futbolunda çok önemli bir başarıya imza atan fakat geçirdiği sıkıntılı dönemlerin ardından 3. Lig'e kadar gerileyen yeşil-beyazlılar, bu maçın ardından bitime iki hafta kala şampiyonluğu ilan etti ve 2. Lig'e yükseldi.