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Şampiyonluk maçını dev ekranda izlediler

Şampiyonluk maçını dev ekranda izlediler

16:2313/04/2025, Pazar
IHA
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Binlerce Bursalı, maçı stadyumun yanında kurulan ekrandan takip etti.
Binlerce Bursalı, maçı stadyumun yanında kurulan ekrandan takip etti.

Bursaspor’un TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında deplasmanda Artvin Hopaspor ile oynadığı karşılaşmayı Bursa’daki taraftarlar Acemler İstasyonu Otoparkı’na kurulan dev ekranda izledi.

TFF 3. Lig’in 28. hafta mücadelesinde Bursaspor, Balıkesir’de Artvin Hopaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlanırken, yeşil-beyazlı ekip galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.


Taraftarlar için Bursa’nın çeşitli yerlerine dev ekranlar kuruldu. Acemler İstasyonu Otoparkı’na kurulan dev ekranda da Bursalılar maçı takip etti.


Şampiyonluk coşkusu ile ellerinde atkıyla alana gelenler maçın ikinci yarısını heyecanla bekliyor. Yüzlerce taraftarın oluşturduğu kalabalık dron ile havadan görüntülendi.









#Bursaspor
#Artvin Hopaspor
#Acemler İstasyonu Otoparkı
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