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CANLI | Fas - Portekiz

Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fas ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı: Fas-Portekiz maçı kaç kaç?
CANLI | Fas - Portekiz

Dünya Kupası G grubunda Fas ile Portekiz saat 18.00'de Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Maçı Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello Figueroa yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ezequiel Brailovsky ve Gabriel Chade yapacak.

  • Karşılaşmanın galibi, İngiltere-Fransa maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak

Fas ile Portekiz daha önce sadece Dünya Kupası'nda rakip oldu ve taraflar grup aşamalarında oynanan bu karşılaşmalarda birer galibiyet aldı.

Fas-Portekiz maçı 11'leri:

  • Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiatallah, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, En Nesyri, Boufal.
  • Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Neves, Otavio, Fernandes, Bernardo, Felix, Gonçalo Ramos.
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