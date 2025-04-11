Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor-Galatasaray

Samsunspor-Galatasaray

Haber Merkezi
17:0411/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.


Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün’ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.


VAR koltuğunda Kwatkowski oturacak

Samsunspor - Galatasaray mücadelesinin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwatkowski oturacak. Abdullah Bora Özkara da AVAR’da görev yapacak. Polonyalı hakem, bu sezon oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçının da VAR’ı olmuştu.



#Süper Lig
#Samsunspor
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF ÇIKACAK MI 11 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??