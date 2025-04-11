Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün’ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

Samsunspor - Galatasaray mücadelesinin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwatkowski oturacak. Abdullah Bora Özkara da AVAR’da görev yapacak. Polonyalı hakem, bu sezon oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçının da VAR’ı olmuştu.