Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-0 kazandı. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya yükseltti.





Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yunus Akgün ve 46. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 74'e yükseltti. Samsunspor ise 51 puanda kaldı.





Gelecek hafta Galatasaray sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Alanyaspor'un misafiri olacak.









Yunus Akgün ligdeki 7. golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 14. dakikasında ceza sahası içinde Victor Osimhen’in vuruşunda defanstan seken topu penaltı noktası yakınında alan Yunus, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.





Bu sezon son olarak Göztepe maçında rakip fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, Samsunspor karşılaşmasıyla Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye çıkardı. Mücadeleye 11’de başlayan Yunus Akgün’ün yerine 82. dakikada yerini Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.

















Samsunspor-Galatasaray maç özeti

10. dakikada Holse’nin ceza sahası içinde Muslara ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR’ın uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.





14. dakikada Victor Osimhen’in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda defanstan seken topu penaltı noktası yakınında alan Yunus Akgün’ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1





23. dakikada kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Victor Osimhen’den önce araya giren Satka, son anda topu kornere gönderdi.





32. dakikada topla beraber ceza sahasına kadar gelen Ntcham’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.





İlk yarı 0-1 sona erdi.





47. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasıda topla buluşan Osimhen, kaleci Okan Kocuk'un yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.





63. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osimhen'in pasında altpasta müsait durumda topla buluşan Sara, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.





81. dakikada Samsunspor atağında Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.





88. dakikada Galatasaray'ın kazandığı köşe atışını Mertens kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Abdulkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.





89. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmed Kutucu, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'a çarpan top yine Ahmed Kutucu'nu önünde kaldı. Ahmed Kutucu'nun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk ikinci kez gole izin vermedi.





Galatasaray, maçı 2-0 kazandı.









Victor Osimhen ligde 21. golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın, Samsunspor’a konuk olduğu müsabakada sarı-kırmızılıların ikinci golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi. Karşılaşmanın 47. dakikasında Yunus Akgün’ün sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.





Toplam gol sayısını 29’a çıkardı

Gol krallığı yarışında zirvede olan 26 yaşındaki futbolcu, böylece Süper Lig’deki gol sayısını 21 yaptı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 29’a çıkardı.

Müsabakaya 11’de başlayan Victor Osimhen, 74. dakikada yerini Alvaro Morata’ya bıraktı.





Samsunspor-Galatasaray maç özeti izle





Roland Sallai cezalı duruma düştü

Sarı-kırmızılılarda bu müsabaka öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyordu. Maçın 73. dakikasında sarı kart gören Sallai cezalı duruma düştü. Macar futbolcu, gelecek hafta RAMS Park’ta oynayacakları Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.



























