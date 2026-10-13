UEFA'dan Fatih Terim'e görev: Galatasaray-Barcelona maçında olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun ikinci haftası, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Organizasyondaki ilk iç saha maçına çıkacak olan Galatasaray, taraftarının önünde İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek.

Dev mücadeleyi yakından takip edecek isimlerden biri de Fatih Terim olacak. UEFA'nın teknik gözlemci ekibinde yer alan Terim, karşılaşmadaki taktiksel detayları ve takımların performanslarını analiz ederek kurum için bir rapor hazırlayacak.

Tecrübeli teknik direktör, geçen sezon da UEFA adına görev üstlenmişti. Terim, Arsenal ile Sporting arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden takip ederek teknik gözlemci sıfatıyla değerlendirmelerini raporlamıştı.

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