Carlos Ponck Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, 24 yaşındaki Yeşil Burun Adaları asıllı Carlos Ponck ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Carlos dos Santos Rodrigues ‘Ponck’ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü’nde forma giyen başarılı defans oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Ponck’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Medipol Başakşehir bu transferi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile taraftarlarına duyururken, yarışma konsepti içeren video, büyük beğeni topladı.
✍️🇨🇻 C_R_OS _ON_K pic.twitter.com/q8tyfwGCO7
✍️🇨🇻 C_R_OS _ON_K pic.twitter.com/q8tyfwGCO7— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 29, 2019
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