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Cole Palmer Premier Lig tarihine geçti: Chelsea sahasında Brighton'u mağlup etti |ÖZET

Cole Palmer Premier Lig tarihine geçti: Chelsea sahasında Brighton'u mağlup etti |ÖZET

19:0028/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cole Palmer üç puanı getirdi.
Cole Palmer üç puanı getirdi.

Chelsea, Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında Brighton'u 4-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri dakika 21', 28', 31', 41' Cole Palmer (4) attı. Brighton'un gollerini ise dakika 7' Rutter ve 34' Baleba kaydetti. Palmer, Premier Lig tarihinde ilk devrede 4 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, 71 dakika sahada kaldı. Chelsea - Brighton maçının canlı anlatımına ve Premier Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında Chelsea sahasında Brighton'u 4-2 mağlup etti.


Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri dakika 21', 28', 31', 41' Cole Palmer (4) kaydetti.


Brighton'un gollerini ise dakika 7' Rutter ve 34' Baleba attı.


Stamford Bridge'de gol düellosuna sahne olan mücadelede Cole Palmer tarihe geçti.

Palmer, Premier Lig tarihinde ilk devrede 4 gol atan ilk futbolcu oldu.


Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, 71 dakika sahada kaldı.


Bu sonucun ardından Chelsea puanını 13 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Brighton ise 9 puanla 8. sıraya geriledi.


CHELSEA - BRİGHTON MAÇ SONUCU


CHELSEA - BRİGHTON MAÇ ÖZETİ

Chelsea - Brighton maçının özetini izlemek için


PREMİER LİG PUAN DURUMU


#Chelsea
#Brighton
#Premier Lig

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