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Chelsea Andrey Santos'u kadrosuna kattı

Chelsea, Vasco da Gama forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrey Santos'u kadrosuna kattığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Chelsea Andrey Santosu kadrosuna kattı
Andrey Santos

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brezilyalı orta saha oyuncusu Andrey Santos'u transfer etti.

18 milyon sterlin

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Chelsea, ülkesinin Vasco da Gama takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu 18 milyon sterlin bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

  • Başkent temsilcisi, 20 yaşındaki forvet David Datro Fofana ile 21 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Badiashile'yi de kadrosuna katmıştı.
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