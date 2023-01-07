Chelsea Andrey Santos'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brezilyalı orta saha oyuncusu Andrey Santos'u transfer etti.
18 milyon sterlin
Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Chelsea, ülkesinin Vasco da Gama takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu 18 milyon sterlin bonservis bedeliyle renklerine bağladı.
- Başkent temsilcisi, 20 yaşındaki forvet David Datro Fofana ile 21 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Badiashile'yi de kadrosuna katmıştı.
Arriving in style! 👋 pic.twitter.com/8HEsZPtg2c
Arriving in style! 👋 pic.twitter.com/8HEsZPtg2c— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2023