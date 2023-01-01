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Spor

Chelsea PSV'den Noni Madueke'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Hollanda'nın PSV takımından İngiliz futbolcu Noni Madueke'yi kadrosuna kattı.

13:31 . 21/01/2023 Cumartesi
AA
Noni Madueke, yeni takımının formasını giydi

Noni Madueke, yeni takımının formasını giydi

Chelsea Kulübü, 20 yaşındaki kanat oyuncusuyla 7,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Madueke'nin kontratında bir yıl uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtildi. İngiltere basınında transferin 30,7 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.


2018 yılında PSV'ye transfer olmuştu

Crystal Palace ve Tottenham altyapılarında yetişen genç futbolcu, 2018'de PSV'ye imza attı. İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan Madueke, PSV'nin A takımında 80 maça çıktı ve 20 gol kaydetti.


Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Chelsea, daha önce David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoit Badiashile, Joao Felix ve Mykhailo Mudryk'i transfer etmişti.



#Chelsea
#PSV
#Noni Madueke
1 saat önce
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Chelsea PSV'den Noni Madueke'yi transfer etti
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