City'den 35 milyon euroluk transfer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Palmeiras'tan 19 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurdu.
Manchester City, Palmeiras'tan 19 yaşındaki Vitor Reis'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester City, Palmeiras'tan Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Brezilya'nın 19 yaşındaki genç yıldızı, 2029 yazına kadar City'de kalacak olan 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu" denildi.
İngiliz ekibinin Vitor Reis'in bonservisine 35 milyon euro ödediği belirtildi.
Reis, Palmeiras formasıyla bu sezon 38 maçta görev yaptı.