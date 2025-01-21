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City'den 35 milyon euroluk transfer

City'den 35 milyon euroluk transfer

15:4521/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
AA
Yeni Şafak
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Victor Reis Manchester City'de 22 numaralı formayı giyecek.
Victor Reis Manchester City'de 22 numaralı formayı giyecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Palmeiras'tan 19 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurdu.

Manchester City, Palmeiras'tan 19 yaşındaki Vitor Reis'i renklerine bağladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester City, Palmeiras'tan Vitor Reis'i transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Brezilya'nın 19 yaşındaki genç yıldızı, 2029 yazına kadar City'de kalacak olan 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu" denildi.


İngiliz ekibinin Vitor Reis'in bonservisine 35 milyon euro ödediği belirtildi.


Reis, Palmeiras formasıyla bu sezon 38 maçta görev yaptı.






#Premier Lig
#Manchester City
#Victor Reis
#Palmeiras

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