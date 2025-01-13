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Liverpool ve Manchester City Real Madrid'in yıldızının peşinde

Liverpool ve Manchester City Real Madrid'in yıldızının peşinde

14:1513/01/2025, Pazartesi
DHA
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24 yaşındaki orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni bu sezon Real Madrid formasıyla 23 maça çıktı.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni bu sezon Real Madrid formasıyla 23 maça çıktı.

İngiltere'nin dev ekipleri Manchester City ve Liverpool, Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak için yarışa girdi.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan Manchester City ile lig lider Liverpool, bu kez transfer için karşı karşıya geldi.


İki takım, Real Madrid'in 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak istiyor. Liverpool daha önce 2022 yılında Fransız oyuncuyu transfer etmek istemiş ancak Tchouameni'nin tercihi Real Madrid olmuştu.


Öte yandan Guardiola ile yeni sözleşme imzalayan ve takımda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Manchester City de Tchouameni'yi yaz transfer döneminde kadrosunda görmek istiyor. Öte yandan Real Madrid ise devre arası transfer döneminde Fransız orta saha oyuncusunu bırakması istemiyor.



#Manchester City
#Liverpool
#Aurelien Tchouameni

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