Colin Kazım Richards İngiltere'de gündem oldu: Irkçı tepkilere tek başına karşılık verdi

İngiltere Championship'in 16. haftasında eski milli futbolcumuz Colin Kazım Richards'ın formasını giydiği Derby County deplasmanda Millwal ile karşı karşıya geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayından bu yana ilk defa seyirci alınan karşılaşmada, Millwall taraftarları skandal bir olaya imza attı.

Irkçı tepkileri tek başına protesto etti

Karşılaşma öncesinde, ABD'de George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak başlatılan 'Black Lives Matter' hareketine destek olmak için sahadaki herkes diz çöktü. Millwall taraftarları bu desteği ıslıklayarak tepki gösterdi. Derby County forması giyen Colin Kazım ise ayağa kalkarak tek yumruğunu yukarı kaldırdı ve ırkçı tepkileri tek başına protesto etti.

Mücadele sonrasında açıklama yapan Millwall takımının futbolcuları, "Black Lives Matter" hareketine destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

"İngiltere'de ırkçı saldırılara maruz kaldım"

Colin Kazım Richards, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2008) ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da polis tarafından kelepçelenerek yüz üstü yere yatırıldığını belirtmişti.