İngiltere FA Cup finalinde Crystal Palace rakibi Manchester City'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Kupayı getiren golü 16. dakikada Eberiche Eze attı. Crystal Palace-Manchester City maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İngiltere FA Cup finalinde Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Crystal Palace 1-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
Mavi-kırmızılılara kupayı getiren golü 16. dakikada Eberiche Eze kaydetti. Manchester City'de Omar Marmoush 36. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Crystal Palace kulüp tarihindeki ilk büyük kupayı müzesinde götürdü. Pep Guardiolalı City ise sezonu kupasız tamamladı.