SÜPER LİG

Cyle Larin, Zulte Waregem'e kiralandı

Cyle Larin Zulte Waregem'e kiralandı

Beşiktaş, Cyle Larin'in Zulta Waregem ekibine kiralandığını duyurdu. Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi.

Haber Merkezi DHA
Cyle Larin, Beşiktaş'ta beklenen performansı gösterememişti

Cyle Larin, Beşiktaş'ta beklenen performansı gösterememişti

Beşiktaş, Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiralandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüp, Cyle Larin'i 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu Zulte Waregem'e kiraladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır"

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.