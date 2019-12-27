SÜPER LİG

Daha etkili bir fırtına

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ilk yarıyı 3 puanla bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, devre arası kampının ikinci yarı için büyük önem taşıdığını söyledi. Karaman ayrıca sezonun ikinci yarısında daha etkili bir takım izlettirmek istediklerini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonpor antremanı

Trabzonpor antremanı

Bu sezonun henüz devre arası gelmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi , Süper Lig, Türkiye Kupası ve sezon başı hazırlık maçları olmak üzere toplam 32 karşılaşmaya çıkan ve yaşadığı sakatlıklarla sıkıntı çeken Trabzonspor’da tüm dikkatler devre arasına çevrildi. Sezon başında gönderilen futbolcuların yerine alınan oyuncuların yaşadığı uyum sorununu gidermeye çalışırken yaşanan önemli sakatlıklar sonucu da kadro zaafı yaşayan bordo-mavililer oyun ve skor anlamında zaman zaman hayal kırıklığı oluşturdu. Yoğun maç takvimini kısıtlı kadro ile geçirmek zorunda kaldıklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, özellikle sakatlıklar nedeniyle geçen sezonki oyun anlayışını bu sezon sahaya yansıtmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Karaman, bu yoğun maç trafiğine rağmen gençlerin üstlerine düşen görevi ellerinden geldiğince yapmaya çalıştıklarını ve zirve yarışına tutunmak için üst düzeyde efor sarf ettiklerini belirtti.

LİG YENİDEN BAŞLAR

Üç kulvarda resmi olarak 28 maç oynadıklarını ve Süper Lig’e verilen aralarda dinlenme ve sakatlıkların giderilmesine yoğunlaştıklarına dikkat çeken Karaman, “Bizim anlayışımızda bir değişiklik yok. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Yaşadığımız sakatlıklar nedeniyle yoğun maç trafiğinde farklı oyuncular kullanmak zorunda kaldık. Bu da ezberimizi olumsuz etkiledi. Bu hafta oynayacağımız Kayserispor maçıyla ilk yarıyı tamamlayacağız. İlk yarıda sakatlıkları nedeniyle kullanamadığımız futbolcularımızın yanı sıra bu yarıda oyun yükünü çeken futbolcularımızın dinlenmesiyle lige yeniden başlayacağımızı düşünüyorum. Gençlerimiz bu zorlu dönemimizde zirve yarışında kalmamız için olağanüstü çaba sarfetti. 3 puanla ilk yarıyı kapatıp İkinci yarıda daha etkili bir Trabzonspor izlettirmek istiyoruz” dedi.

Onazi’ye doğum günü kutlaması

  • Trabzonspor'da Onazi'nin doğum günü kutlandı.
    Trabzonspor'da Onazi'nin doğum günü kutlandı.
  • Trabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ile gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ve Salih Kavrazlı katılmadı. Sturridge ise kondisyon salonunda çalıştı. Sol arka adalesinde gerilme olan Yusuf Sarı’nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bir dönem Bursaspor’da forma giyen Alexander Sörloth’un babası Goran Sörloth da antrenmanı izleyenler arasında yer aldı. Antrenmanın sonunda Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi’ye doğum günü kutlaması yapıldı. 27 yaşına giren bordo-mavili futbolcu için önce saha kenarında pasta kesildi, ardından da Brezilya usulü bir kutlama yapıldı.

Beşiktaş'tan Mensah açıklaması: İlgimiz yok
Beşiktaş'tan Mensah açıklaması: İlgimiz yok

Beşiktaş, Mensah'ın transferine ilişkin iddiaları yalanladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah’ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur" denildi.Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan 25 yaşındaki futbolcunun Kayserispor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Mensah'ı Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

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