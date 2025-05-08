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David Beckham ve Gary Neville kulüp satın aldı

David Beckham ve Gary Neville kulüp satın aldı

15:418/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
AA
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David Beckham daha önce de Inter Miami'yi satın almıştı.
David Beckham daha önce de Inter Miami'yi satın almıştı.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve Gary Neville, İngiltere 4. Futbol Ligi'nde (Lig Two) mücadele eden Salford City Kulübünü satın aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'li iş insanı Declan Kelly ve İngiliz yatırımcı Mervyn Davies'in yeni dönemde eş başkanlar olarak görev yapacağı belirtildi.


Aynı zamanda Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin sahiplerinden biri olan Beckham, yaptığı açıklamada çocukluk yıllarının Salford'da geçtiğini ve bu ekibin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.


Salford City, sezonu İngiltere 4. Futbol Ligi'nde 69 puanla 8. sırada tamamladı.


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