Spor Denizlispor Iraklı Ahmed Yasini transfer etti
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Denizlispor Iraklı Ahmed Yasin'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 29 yaşındaki Iraklı orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Ahmed Yasin, kanat ve 10 numara bölgelerinde forma giyebiliyor.
Ahmed Yasin, kanat ve 10 numara bölgelerinde forma giyebiliyor.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç ligi ekiplerinden BK Hacken forması giyen Ahmed Yasin için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Oyuncu, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Kariyerinde 272 maça çıkan Yasin, 38 gol attı, Irak Milli Takımı'nda da 64 kez forma giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.


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