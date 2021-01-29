Spor Denizlispor teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı
SÜPER LİG

Denizlispor teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ın görevinden istifa etmesinin ardından teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi DHA
Hakan Kutlu son olarak Giresunspor'da görev yapmıştı.
Hakan Kutlu son olarak Giresunspor'da görev yapmıştı.

Yalçın Koşukavak'ın görevi bırakmasıyla harekete geçen Denizlispor yönetiminin teknik direktör Hakan Kutlu ile temasa geçip bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Son olarak geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran Hakan Kutlu'ya teklif yapan Ege ekibinin deneyimli çalıştırıcı ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Hakan Kutlu'nun yeşil-siyahlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • Murawski, Poznan yolcusu
  • Denizlispor'un Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala ülkesinin takımlarından Lech Poznan ile anlaştı. Denizlispor'da 30 Haziran 2021'e kadar forma giyecek olan Murawski daha sonra bedelsiz olarak Lech Poznan'ın yolunu tutacak.

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