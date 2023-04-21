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Spor

Denizlispor'da takım dağıldı: Altyapı oyuncularıyla oynayacaklar

Ligden düştü gözüyle bakılan Denizlispor, önemli oyuncularının takımdan ayrılmasının ardından Bodrumspor maçı için altyapıdan 14 genci kadroya dahil etti.

18:57 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Denizlispor Kulübü

Denizlispor Kulübü

Üst üste mağlubiyet almasının ardından sezonu beklenenden daha da kötü geçiren Denizlispor’da yaprak dökümü erken başladı.

Takımı dağılan Denizlispor, Bodrumspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Teknik heyetimizin raporu ile profesyonel takım oyuncularımız Ömer Şişmanoğlu, Mustafa Çeçenoğlu, Hakan Çinemre, Muhammet Gönülaçar, Emre Sağlık ve Asım Hamzaçebi’ye sezon sonuna kadar izin verilmiştir. Spor Toto 1.Ligin 34.haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Bodrumspor maçı kadrosuna altyapıdan 14 oyuncumuz dahil edilmiştir. Haluk Ulusoy Tesislerinde yapacağı son idmanla hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinde Bodrum’a hareket edecek olan takımımızda, cezalı olan Kevin Mayi ile sakatlıkları bulunan Oğuz Yılmaz, Leo Schwechlen ve Özer Özdemir forma giyemeyecek" ifadelerine yer verildi.



#Denizlispor
#1. Lig
#Bodrumspor
1 saat önce
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