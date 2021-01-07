Denizlispor'da yabancı futbolcular kazan kaldırdı

Süper Lig'de evinde Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor'da alınan mağlubiyet camiada gerginliğe neden oldu. Mali krizin boy gösterdiği yeşil-siyahlı ekipte maç öncesi 5 futbolcunun alacaklarını gerekçe gösterip kulübe ihtarname çektiği öğrenilirken, başkan Ali Çetin de önemli mesajlar gönderdi.

Orta saha oyuncusu Aissati'nin alacaklarını gerekçe göstererek daha önce takımdan ayrılmasının ardından Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon da kulübü FIFA'ya şikayet etti.

Denizli'de kazanan Kayserispor Süper Lig'in 17. haftasında Denizlispor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 21. dakikada Pedro Henrique kaydetti.Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 13'e yükseltirken, Denizlispor ise 13 puanda kaldı.Gelecek hafta Kayserispor sahasında Malatyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

Kongre sinyali

Başkan Çetin ise yaşananlardan dolayı kongre sinyali verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çetin, "Tüm gücümüzü Denizlispor uğruna harcamaktan hiçbir zaman kaçınmadık, görevde olduğumuz süre boyunca kaçınmayacağız. Çakmak satarak, bayrak asarak ve diğer tüm imkanlarımızı seferber ederek kulübümüze karşılıksız gelir kaynakları bulmak için gece gündüz demeden çalıştık. Maddi ve manevi anlamda Denizlispor'a yararlı olabilecek oluşumlara elimizden gelen tüm yardımı yapacak, kulübümüzün daha iyi yerlere gelebilmesi için ben ve yönetim kurulu üyelerim gerekli tüm desteği vereceğinin bilinmesini istiyorum. Bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek ve devamlılığını sağlayacak bir yönetim çıkana kadar görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Aslolan Denizlispor'dur" ifadelerini kullandı.

Denizlispor'un yıldızı sözleşmesini feshetti Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ismail Aissati'nin alacakları için kulübe ihtar gönderdiği, kendisine hak ettiği ücretlerle ilgili birçok ödeme planı sunulduğu belirtildi.Yayıncı kuruluşun söz verdiği ödemeleri zamanında yapmaması nedeniyle tüm kulüplerin futbolcu maaşlarını ödemekte zorlandığının kamuoyunca bilindiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Futbolcularımızdan Ismail Aissati, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Kendisi hiçbir ödeme planını kabul etmeyerek, sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi tercih etmiştir. Bu zor dönemde aramızdan ilk ayrılan oyuncunun Ismail Aissati olması ise hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Denizlispor'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."Trabzonspor'da flaş gelişme: Fransa'ya gittiMaça çıkmayı reddetmişti, kulüpten ayrıldı

Recep Niyaz isyan etti

Denizlisporlu futbolcu Recep Niyaz ise karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kulüpte yaşanan saha dışı olaylarına dikkati çeken Recep Niyaz, "Bazı sorunlarımız var. Gözle görülen bir problemimiz var. Futbolcular bu kadar emek verirken artık saha dışındaki sorunların çözülmesi gerekiyor. Ben burada futbola başladım, burada büyüdüm. Burada ne olup bittiğini çok iyi bilenlerdenim. Çok samimi söylüyorum, bazı problemler çözülmezse her şey için çok geç olacak. 10 yıl sonra Süper Lig'e çıkıldıysa insanlar bunun değerini bilsin. Gerçekten çok sinirliyim. Bazı şeyler çok zoruma gidiyor. Biz de hatalıyız. Futbolcular kazandıkça haklı ama artık insanlar da gerçekleri görsünler. Aramızdan ayrılanlar var, böyle giderse bu daha da artacak. Ne olur artık büyüklerimiz sahip çıksınlar bize. Süper Lig'den düşersek sonu alınamayacak felaketlere sürüklenebiliriz" diye konuştu.

Koşukavak transfer istiyor

Ligde kurtuluş hattının 6 puan gerisinde yer alan Denizlispor'da Kayserispor maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Yalçın Koşukavak ise kadro derinliğinin oldukça yetersiz olduğunu ve transfere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Koşukavak, "Öncelikle yapılması gereken ve tartışmaya açık olmayan şeyler var. Denizlispor'un transfere ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsak, böyle durumlarla çok karşılaşırız. Deplasmanda kazandığınız puanı iç sahada kaybettiğiniz zaman, oyalamadan başka bir anlam ifade etmiyor. Deplasmanda puan alıyoruz, evimizde kaybediyoruz. Acil olan planları devreye sokmazsak, böyle şeyler yaşanır" dedi.



