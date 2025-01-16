Devlere meydan okuyor

Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında deplasmanda puan kaybetmeyen tek ekip konumunda bulunuyor. Süper Lig'deki son maçında konuk olduğu Başakşehir'i 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde oynadığı 8 dış saha maçının hepsini kazandı. Galatasaray, UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında deplasmanda puan kaybetmeyen tek ekip oldu.

Süper Lig’in ilk yarısını Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider bitiren Galatasaray, ikinci yarıya Hatayspor deplasmanında start verecek. Sarı-kırmızılılar, son 17 dış saha maçında olduğu gibi rakibini de yenip hem serisini sürdürmek hem de şampiyonluk yürüyüşüne kayıpsız devam etmek istiyor.

Ara transferde kadrosunu takviye etmek isteyen Galatasaray’da forvet için ilk tercih Lyon’dan Mikautadze olarak öne çıkarken alternatifleri de belirlendi. Teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği Gürcü golcü için Fransız kulübüyle pazarlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun maaş beklentisi ile Lyon'un istediği bonservis miktarını aşağı çekmek istiyor. Alternatifler arasında ise Marsilya’dan Elye Wahi yer alıyor. Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Fransız kulübünün sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istediği öğrenildi. Listede yer alan bir diğer golcü ise Amine Gouiri. Rennes'te forma giyen 24 yaşındaki Cezayirli futbolcu bu sezon çıktığı 17 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.