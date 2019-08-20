Diego Laxalt'tan Fenerbahçe'ye olumsuz cevap
SÜPER LİG

Diego Laxalt'tan Fenerbahçe'ye olumsuz cevap

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Milan'ın sol beki Diego Laxalt, sarı-lacivertli ekibe olumsuz olarak kararını bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
Diego Laxalt, 2018 yılında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olmuştu.

Diego Laxalt, 2018 yılında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olmuştu.

Süper Lig'e 5-0'lık Gazişehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kolarov ile her konuda anlaşan ve Roma'nın bonservis inadının kırılmasını bekleyen sarı-lacivertliler de gündemdeki diğer isim Milan'ın sol beki Diego Laxalt'tı.

Daha önce Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Uruguaylı sol bek, SportItalia'da yer alan habere göre Milan'dan ayrılsa bile İtalya'da futbol oynamak istiyor. Laxalt'ın Atalanta ve Fiorentina'nın teklifiyle ilgilendiği ve İtalya'da kariyerini sürdürmek istediği kaydedildi.

  • Diego Laxalt geçtiğimiz sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 29 maçta forma giyerken, 1 asit yaptı. Diego Laxalt'ın kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.


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