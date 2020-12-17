LİGUE 1

Dijon Lille maç özeti: Yusuf Yazıcı'nın golünü izle

Fransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Dijon'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Konuk ekibin karşılaşmada bulduğu ilk golü, Mehmet Zeki Çelik'in asistinde Yusuf Yazıcı kaydetti. Dijon-Lille maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı attığı golden sonra takım arkadaşlarıyla birlikte 'Y' harfini oluşturdu.

Yusuf Yazıcı attığı golden sonra takım arkadaşlarıyla birlikte 'Y' harfini oluşturdu.

Fotoğraf: DHA

Ligue 1'in 15. haftasına lider giren Lille, Gaston-Gerard Stadı'nda Dijon'un konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Lille, Zeki Çelik'in pasında Yusuf Yazıcı'nın ağları sarsmasıyla 18. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Lille, 90+3. dakikada Timothy Weah'ın golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Golde payı olan milli oyuncular 84. dakikaya kadar sahada kalırken, Zeki'nin yerine Tiago Djalo, Yusuf'un yerine ise Isaac Lihadji oyuna girdi. Burak Yılmaz ise 58. dakikada Jonathan David'in yerine karşılaşmaya dahil oldu.

  • Lille, bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.

Dijon-Lille maç özetini izlemek için tıklayın


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