Fransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan

Ligue 1'in 15. haftasına lider giren Lille, Gaston-Gerard Stadı'nda Dijon'un konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Lille, Zeki Çelik'in pasında Yusuf Yazıcı'nın ağları sarsmasıyla 18. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Lille, 90+3. dakikada Timothy Weah'ın golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Golde payı olan milli oyuncular 84. dakikaya kadar sahada kalırken, Zeki'nin yerine Tiago Djalo, Yusuf'un yerine ise Isaac Lihadji oyuna girdi. Burak Yılmaz ise 58. dakikada Jonathan David'in yerine karşılaşmaya dahil oldu.

Lille, bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.

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