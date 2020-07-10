'Dört Büyükler'in 'yabancı transfer' raporu: 5 sezonda 158 futbolcu

Süper Lig'de yabancı futbolcu kuralında değişikliğe gidilirken, Türk futbolunun 'Dört Büyükler'i 5 sezon uygulanan eski kural boyunca 158 yabancı uyruklu oyuncuyu kadrosuna kattı.

Süper Lig'de Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü döneminde 2015-2016 sezonu öncesinde getirilen kuralla kulüplere 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapma ve ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu oynatma özgürlüğü getirildi.

Kuralın uygulandığı 5 sezonda Türk futbolunda 'Dört Büyükler' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, birçok yabancı futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

'Dört Büyükler', 14 yabancı futbolcunun serbest olduğu 5 sezonda toplamda 158 yabancı oyuncuyu renklerine bağladı.

Süper Lig'de yeniden yabancı sınırı: Sahada 11 yabancı artık olmayacak Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2020-2021 sezonu için başlama tarihini 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihini 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Ayrıca Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Futbolculardan sadece 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek.Süper Lig'de yeni yabancı sınırının detaylarıTürkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig’de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Yeni yabancı kuralının da açıklandığı kararların tamamı şu şekilde:Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 14 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 8 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 7 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 6 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.Yabancı kuralında altyapı oyuncularının detayları;-2020/21 - 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan yetişmiş bir oyuncu-2021/22 - İlk 11'de alt yapıdan yetişmiş bir oyuncu -2022/23 - ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş iki oyuncubulundurulması zorunlu olacak.1. Ligde yabancı sınırlaması kaç olacak? (2020-2021)TFF 1. Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 8 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 5 tanesi müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2020-2021 sezonunda 18 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.TFF 1. Lig kulüpleri 2022-2023 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.

En az yabancıyı Beşiktaş aldı

'Dört Büyükler' içinde son 5 sezonda en az yabancı futbolcuyu Beşiktaş kadrosuna kattı.

2015-2016 sezonuyla başlayan süreçte Beşiktaş 37 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıları 39 yabancı futbolcuyu kadrosuna dahil eden Galatasaray izledi. Son 5 sezonda Fenerbahçe 40, Trabzonspor ise 42 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Galatasaray 3, Beşiktaş 2 şampiyonluk yaşadı

Birçok yabancı futbolcuyu kadrosuna katan "Dört büyükler"den en başarılısı Galatasaray olarak ön plana çıktı.

Yabancı futbolcunun nispeten serbest olduğu dönemde sarı-kırmızılı ekip 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ise 5 sezonun 2'sinde şampiyonluğa ulaştı.

Bu süreçte Galatasaray 2'şer kez Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı havaya kaldırdı. Bu takımlar haricinde Konyaspor ile Akhisarspor, birer kez Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Yapılan transferler

Sezonlara göre "Dört büyükler"in yabancı futbolcu transferleri şöyle:

2015-2016

Beşiktaş: Dusko Tosic (Gençlerbirliği), Andreas Beck (Hoffenheim), Ricardo Quaresma (Porto), Luiz Rhodolfo (Gremio), Mario Gomez (Fiorentina-Kiralık), Denys Boyko (Dnipro), Aras Özbiliz (Spartak Moskova), Alexis Delgado (Getafe), Marcelo Guedes (Hannover 96-Kiralık)

Fenerbahçe: Robin van Persie, Luis Nani (Manchester United), Josef de Souza (Sao Paulo), Simon Kjaer (Lille), Jose Fernandao (Atletico Paranaense), Abdoulaye Ba, Fabiano Ribeiro (Porto-Kiralık), Lazar Markovic (Liverpool-Kiralık)

Galatasaray: Lionel Carole (Troyes), Jose Rodriguez (Real Madrid), Lukas Podolski (Arsenal), Jason Denayer (Manchester City-Kiralık), Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund), Ryan Donk (Kasımpaşa), Martin Linnes (Molde)

Trabzonspor: Dame N'Doye (Hull City), Esteban Alvarado (AZ Alkmaar), Luis Cavanda (Lazio), Stephane Mbia (Sevilla), Douglas Franco (Dinamo Moskova), Marko Marin (Chelsea-Kiralık), Jose Bosingwa (Serbest), Serge Akakpo (1461 Trabzon)

2016-2017

Beşiktaş: Adriano Correia Claro (Barcelona), Anderson Talisca (Benfica-Kiralık), Vincent Aboubakar (Porto-Kiralık), Fabricio Agosto Ramirez (Deportivo La Coruna), Matej Mitrovic (Rijeka), Ryan Babel (Deportivo), Demba Ba (Shanghai Shenhua-Kiralık)

Fenerbahçe: Aatıf Chahechouhe (Sivasspor), Gregory van der Wiel (Paris Saint-Germain), Roman Neustaedter (Schalke 04), Martin Skrtel (Liverpool), Jeremain Lens (Sunderland-Kiralık) Moussa Sow (El-Ehli-Kiralık), Oleksandr Karavaiev (Shakhtar Donetsk-Kiralık)

Galatasaray: Luis Cavanda (Trabzonspor), Josue Pesqueira (Porto-Kiralık), Kolbeinn Sigthorsson (Nantes-Kiralık), Nigel de Jong (Los Angeles Galaxy), Garry Rodrigues (PAOK)

Trabzonspor: Hyun-Jun Suk (Porto-Kiralık), Matus Bero (Trençin), Luis Ibanez (Kızılyıldız), Fabian Castillo (FC Dallas-Kiralık), Ogenyi Onazi (Lazio), Jan Durica (Serbest), Ramil Sheidaev (Zenit), Emmanuel Mas (San Lorenzo), Joao Pereira (Sporting Lizbon) Carl Medjani (Leganes), Hugo Rodallega (Akhisar Belediyespor)

2017-2018

Beşiktaş: Alvaro Negredo (Valencia), Gary Medel (Inter), Jeremain Lens (Sunderland-Kiralık), Kepler Laveran Lima Ferreira "Pepe" (Real Madrid), Domagoj Vida (Dinamo Kiev), Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Cyle Larin (Orlando City)

Fenerbahçe: Carlos Kameni (Malaga), Giuliano Victor De Paula, Luis Neto (Zenit-Kiralık), Mauricio Isla (Cagliari), Nabil Dirar (Monaco), Mathieu Valbuena (Olympique Lyon), Roberto Soldado (Villarreal), Eljif Elmas (Rabotnicki), Vincent Janssen (Tottenham-Kiralık)

Galatasaray: Jason Denayer (Manchester City-Kiralık), Sofiane Feghouli (West Ham United), Fernando Reges (Manchester City), Badou Ndiaye (Osmanlıspor), Mariano Filho (Sevilla), Maicon Roque (Sao Paulo), Bafetimbi Gomis (Swansea City), Younes Belhanda (Dinamo Kiev), Iasmin Latovlevici (Kardemir Karabükspor), Cedric Carrasco (Bordeaux), Yuto Nagatomo (Inter-Kiralık)

Trabzonspor: Theo Bongonda (Celta Vigo-Kiralık) Juraj Kucka (Milan), Tomas Hubocan (Marsilya-Kiralık), Jose Sosa (Milan-Kiralık), Filip Novak (Midtjylland)

2018-2019

Beşiktaş: Loris Karius (Liverpool-Kiralık), Adem Ljajic (Torino-Kiralık), Enzo Roco (Cruz Azul), Nicolas Isimat-Mirin (PSV Eindhoven), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund-Kiralık)

Fenerbahçe: Andre Ayew (Swansea City-Kiralık), İslam Slimani (Leicester City-Kiralık), Michael Frey (Zürih), Diego Reyes (Porto), Jailson Marques Siqueira (Gremio), Yassine Benzia (Lille-Kiralık), Victor Moses (Chelsea-Kiralık), Miha Zajc (Empoli)

Galatasaray: Henry Onyekuru (Everton-Kiralık), Badou Ndiaye (Stoke City-Kiralık), Mbaye Diagne (Kasımpaşa), Konstantinos Mitroglou (Marsilya-Kiralık), Marcao (Chaves), Christian Luyindama (Standard Liege-Kiralık)

Trabzonspor: Vahid Amiri (Persepolis), Anthony Nwakaeme (Hapoel Beer-Sheva), Seyedmajid Hosseini (İstiklal), Zargo Toure (Lorient), Caleb Ekuban (Leeds United-Kiralık)

2019-2020

Beşiktaş: Muhammed Elneny (Arsenal-Kiralık), Abdoulay Diaby (Sporting Lizbon-Kiralık), Georges-Kevin N'Koudou (Tottenham), Pedro Miguel Braga Rebocho (Guingamp-Kiralık), Victor Ruiz (Villarreal), Douglas Pereira dos Santos (Barcelona), Tyler Boyd (Vitoria Guimaraes), Adem Ljajic (Torino), Kevin-Prince Boateng (Fiorentina-Kiralık)

Fenerbahçe: Luiz Gustavo ve Adil Rami (Olympique Marsilya), Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Max Kruse (Werder Bremen), Allahyar Sayyadmanesh (İstiklal), Garry Rodrigues (El Ittihad-Kiralık), Zanka (Huddersfield Town), Simon Falette (Eintracht Frankfurt-Kiralık)

Galatasaray: Radamel Falcao (Monaco), Mario Lemina (Southampton-Kiralık), Florin Andone (Brighton-Kiralık), Steven Nzonzi (Roma-Kiralık), Ryan Babel (Fulham), Jean Michael Seri (Fulham-Kiralık), Valentine Ozornwafor (Enyimba), Henry Onyekuru (Monaco-Kiralık), Marcelo Sarachhi (Leipzig-Kiralık), Jesse Sekidika (Eskişehirspor)

Trabzonspor: Daniel Sturridge (Liverpool), Caleb Ekuban (Leeds United), Gaston Campi (Estudiantes), Alexander Sörloth (Crystal Palace-Kiralık), Ivanildo Fernandes (Sporting Lizbon-Kiralık), Nemanja Andusic (Mladost Kakanj), Edgar Ie (Lille), John Obi Mikel (Middlesbrough), Donis Avdijaj (Willem II), Guilherme Costa Marques (GDSC Alvarenga-Kiralık), Manuel Marouan Da Costa Trindade - (Serbest statü bonservissiz), Manoel Messias Silva Carvalho (Cruzeiro-Kiralık), Badou Ndiaye (Stoke City-Kiralık).



