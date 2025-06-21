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Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan'da başladı

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan'da başladı

17:2321/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
DHA
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Şampiyonadan kare.
Şampiyonadan kare.

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde iki gün sürecek Dünya Kaykay İniş Şampiyonası başladı. 21 ülkeden 50 sporcu yarışmanın ilk gününde saatte 120 kilometre hıza ulaştı

Erzincan Valiliği koordinasyonunda, Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, eleme ve sıralama yarışlarıyla başladı.


21 ülkeden 50 sporcunun katıldığı şampiyonada adrenalin dolu anlar yaşadı. Ergan Dağı'nın zorlu ve virajlı parkurunda kaykaylarıyla saatte 120 kilometre hıza ulaşan sporcular, zamana ve birbirlerine karşı mücadele etti.

VALİ AYDOĞDU: BÖLGENİN TANITIMI İÇİN ORGANİZASYONLAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Bölgenin tanıtımı için organizasyonlar yapmaya devam edeceklerini belirten Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şunları söyledi:

“Biz Ergan Dağının, Türkiye'nin, bu bölgenin tanıtımı için bu tür uluslararası organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bu güzelliklerini tanıtmak hem ülke içinde hem ülke dışında bizim için çok değerli ve önemli. Şehirleri kendi dinamikleri ile oluşturmak gerekiyor. Ergan Dağı da pist uzunluğu bakımından Türkiye'nin sayılı pistlerinden. İlk etap 2 bin 400, ikincisi 3 bin 200 metre uzunluğuna sahip. Bu tip çalışmaları yaparak illerimizi her yere tanıtmamız gerekiyor. Kaykay Federasyonu buradaki pisti çok beğendi. Uluslararası arenada 5 yerde bunu yapıyorlar. Ama dünyadaki en uygun kaykaya eğim olarak en güzel pistlerden birisi hatta birincisi Ergan Dağı. Bütün sporculara başarılar diliyorum"


SELİM KEMAHLI: DÜNYANIN DÖRT BİR KÖŞESİNDEN SPORCULAR GELDİ

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası kurucusu Selim Kemahlı, ilk ayağını geçen hafta Avusturya'da yaptıkları şampiyonanın ikinci ayağını Erzincan Ergan Dağı'nda yaptıklarını söyledi. 3,2 kilometrelik parkurda sporcuların yarıştığını belirten Kemahlı, "Dünya turunda en zorlu parkurlardan bir tanesi. Hem çok dik ve hızlı hem de çok teknik. Avusturalya'dan, Yeni Zelanda'dan, Kolombiya'dan, Arjantin'den, dünyanın dört bir köşesinden sporcularımız geldi. Şu an da burada 50 sporcu 21 ülkeyi temsil ediyor" dedi.


Yarışma için Avusturya'dan geldiğini söyleyen sporcu Henry Clark, "2024 Dünya şampiyonuyum. Erzincan'a ikinci gelişim. Biz buraya gelmeyi çok seviyoruz. Çünkü bu dünya turundaki en zorlu en hızlı ve en teknik parkur. Her geldiğimizde daha da büyük bir zevk alıyoruz. Erzincan'a gelmeyi çok seviyoruz. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Yerel halk çok misafirperver. Onun için her sene gelmekten büyük zevk alıyoruz" diye konuştu.

Fransa adına yarıştığını ifade eden Adrian Peynel ise Ergan Dağı'nın kendisi için favori bir pist olduğunu söyledi.




#Dünya Kaykay İniş Şampiyonası
#Erzincan
#Ergan Dağı Kayak Merkezi
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