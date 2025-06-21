GSB Spor Okulları gençleri bekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları yaz döneminde faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Aydın’da da 24 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, spor okullarının yaz dönemi düzenlenecek tören ile başlayacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçede düzenlenen spor okullarında 3-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede voleyboldan tenise, badmintondan basketbola, jimnastikten karateye kadar 24 farklı branşta açılan kurslar öğrencilerini bekliyor.

GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları için kayıtların başladığını duyuran Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda ise "Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları için başvurular başladı. Yaz tatilini sporla değerlendirmek isteyen 3-18 yaş arası tüm çocuk ve gençlerimizi, birbirinden çeşitli branşlarla buluşturuyoruz. Bu yıl yaz spor okullarımızda yer alan branşlar, Atletizm, Atıcılık, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Futbol (Saha), Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Rekreatif Sporlar, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Yüzme, Wushu, Oryantiring. Spor kültürünün yaygınlaşması, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen ücretsiz yaz spor okullarımıza tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Başvuru ilçe müdürlüklerimize şahsen ya da e-Devlet üzerinden online olarak yapılabilir. Detaylı bilgi için ilçe müdürlüklerimizle iletişime geçebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.