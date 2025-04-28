Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu

Bu arada Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, yaptığı açıklamada, Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda Cat 1 kategorisinin ekim ayında ilk kez Türkiye'de yapılacağını belirtti.

Şampiyonaya ev sahipliği yapacak Alanya'nın dünyanın dört bir yanından sporcu ve ziyaretçiyi çekeceğini aktaran Gencelli, "Spor turizmi sayesinde Alanya'nın tanıtımı daha da güçlenecek. Alanya yalnızca deniz, kum, güneş turizmi ile değil spor, doğa ve kültür turizmiyle de markalaşıyor. Düzenlediğimiz bu tür uluslararası organizasyonlar sayesinde şehrimizi yılın 12 ayı canlı kalan bir turizm destinasyonu haline gelmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.