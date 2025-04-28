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Genç badmintoncular Bozner Kupası'nda 4 madalya kazandı

Genç badmintoncular Bozner Kupası'nda 4 madalya kazandı

18:2628/04/2025, Pazartesi
AA
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Uluslararası 17 Yaş Altı Bozner Kupası
Uluslararası 17 Yaş Altı Bozner Kupası

İtalya'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Bozner Kupası'nda milli badmintocular, 4 bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

Milli badmintocular, İtalya'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Bozner Kupası'nda 4 bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.


Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Bolzano kentinde gerçekleştirilen turnuva, aynı zamanda 17 Yaş Altı 2025 Avrupa Badminton Şampiyonası için de puan kazandırdı.


Organizasyonda tek erkekler kategorisinde Berkay Ceyhan bronz madalya elde ederken, çift erkeklerde Erdal Mert Demirhan ve Deniz Baran Karaman ile Mevlüt Berat Baş ve Eymen Öztürk de aynı başarıyı gösterdi. Çift kadınlarda ise Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen bronz madalyanın sahibi oldu.




#Türkiye Badminton Federasyonu
#Uluslararası 17 Yaş Altı Bozner Kupası
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