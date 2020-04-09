Dünya yıldızları boşta kalabilir: Virüs en çok onları etkileyecek

Koronavirüs salgını futbol sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Ekonomik olarak zora giren futbol kulüpleri bırakın bu sezonu yeni sezonla ilgili bile endişe havasına hakim. Bununla birlikte sezon sonunda serbest kalacak futbolcular da kariyer planı yapmakta zorluk yaşıyor.

Yeni sezonda daha iyi sözleşmelerle başka takımlara transfer olmayı ya da kulüplerinden daha yüksek kontratlar almayı hedefleyen futbolcular bu isteklerini bu sezon gerçekleştirmekte oldukça zorlanacak.

İşte sezon sonunda serbest kalacak futbolcular;