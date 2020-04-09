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Dünya yıldızları boşta kalabilir: Virüs en çok onları etkileyecek

Koronavirüs salgını sebebiyle sezonun tamamlanması bir yana yeni sezonun ne zaman başlayacağı konusunda da endişe havası hakim. Bununla birlikte sezon sonunda sözleşmesi bitecek birçok yıldız da kendilerine kulüp bulma anlamında zorluklar yaşayacak. Ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisine giren kulüpler boşta olan futbolcuların sözleşme isteklerine cevap veremeyebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Edinson Cavani Uruguay Milli Takımı'nın yaşayan efsanelerinden biri olarak gösteriliyor. Yıldız isim PSG'de forma giyiyor.

Edinson Cavani Uruguay Milli Takımı'nın yaşayan efsanelerinden biri olarak gösteriliyor. Yıldız isim PSG'de forma giyiyor.

Koronavirüs salgını futbol sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Ekonomik olarak zora giren futbol kulüpleri bırakın bu sezonu yeni sezonla ilgili bile endişe havasına hakim. Bununla birlikte sezon sonunda serbest kalacak futbolcular da kariyer planı yapmakta zorluk yaşıyor.

Yeni sezonda daha iyi sözleşmelerle başka takımlara transfer olmayı ya da kulüplerinden daha yüksek kontratlar almayı hedefleyen futbolcular bu isteklerini bu sezon gerçekleştirmekte oldukça zorlanacak.

İşte sezon sonunda serbest kalacak futbolcular;

  • ❍ Thomas Meunier
  • ❍ Willian
  • ❍ Dries Mertens
  • ❍ Edinson Cavani
  • ❍ Jan Vertonghen
  • ❍ Artem Dzyuba
  • ❍ Layvin Kurzawa
  • ❍ Charles Aranguiz
  • ❍ David Silva
  • ❍ Mario Götze
  • ❍ Benjamin Stambouli
  • ❍ Pedro
  • ❍ Jose Callejon
  • ❍ Nathaniel Clyne
  • ❍ Japhet Tanganga


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