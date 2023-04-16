Duygu Dirgen altın madalyayı kaptı

Judo Avrupa Kupası 24 ülkeden 177 kadın ve 262 erkek judocunun katılımı ile Polonya’nın Poznan kentinde gerçekleştirildi. 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü milli sporcusu Duygu Dirgen 78 kiloda Avrupa Kupasında altın madalyanın sahibi olup, büyük bir başarıya imza attı.