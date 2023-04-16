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Spor

Duygu Dirgen altın madalyayı kaptı

Manisa’nın Salihli ilçesinin başarılı milli judocularından Duygu Dirgen, Polonya’da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası’nda altın madalya kazandı.

15:02 . 16/04/2023 Pazar
IHA
Dereceye giren sporcularımız Polonya'da bayrağımızı dalgalandırdı.

Dereceye giren sporcularımız Polonya'da bayrağımızı dalgalandırdı.

Judo Avrupa Kupası 24 ülkeden 177 kadın ve 262 erkek judocunun katılımı ile Polonya’nın Poznan kentinde gerçekleştirildi. 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü milli sporcusu Duygu Dirgen 78 kiloda Avrupa Kupasında altın madalyanın sahibi olup, büyük bir başarıya imza attı.


Milli judocu, 78 kiloda ilk maçını bay geçti. Çeyrek finalde Azerbaycanlı, yarı finalde Fransız rakiplerini yenerek finale kaldı. Altın madalya müsabakasında Fransız Exaucce Zoba Casi’yi yenerek birincilik kürsüsündeki yerini alan Dirgen, altın madalyanın sahibi oldu.






#Gençler Avrupa Kupası
#Duygu Dirgen
#Polonya
1 saat önce
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