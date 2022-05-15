Spor Türkiye şampiyonasına Yunusemreli judocular damga vurdu
UZAKDOĞU SPORLARI

Türkiye şampiyonasına Yunusemreli judocular damga vurdu

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2022 Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'ya 3 madalya kazandırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Türkiye şampiyonasına Yunusemreli judocular damga vurdu
​Türkiye şampiyonasına Yunusemreli judocular damga vurdu

Türkiye Judo Federasyonu tarafından 13-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2022 Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Yunusemre Belediyespor fırtınası esti.

63 ilden 933 sporcunun katıldığı müsabakalarda Manisa'yı temsil eden mavi-beyazlı judocular, 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Yunusemreli judoculardan Buğra Filiz 46 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Emin Levent Yelkenci 55 kiloda Türkiye ikincisi, Ceylin Nisa Dalkara da 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Sporcuları tebrik eden Yunusemre Belediyespor Antrenörü Halil Atmaca, "Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a ve sporcu velilerimize teşekkür ediyoruz. Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiğimiz için mutluyuz. İnşallah bu başarıları milli takım seviyesinde de devam ettireceğiz" dedi.

Şampiyon İstanbulda kazandı

Şampiyon İstanbul'da kazandı

​Trabzonspor Olimpiyat Stadyumu'nda gövde gösterisi yaptı.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Başörtülü hakimden rahatsız olan CHPli Sağlar kendisiyle çelişti: Kadınların giyimine karışan sorunludur

Penaltıyı kullanmadı

Penaltıyı kullanmadı

​Uğurcan Çakır taraftarın isteğini geri çevirdi.

Kartal 9 kişiyle kazandı

Kartal 9 kişiyle kazandı

​İzmir'de gülen taraf 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

​Yolcu otobüsünün deposundan üç göçmen çıktı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması.

'​İstanbul içinde köy hayatı yaşıyorum'

​Doğada sadece 14 gün yetişiyor.

"​Altınlarla paraları poşete koyup verdim."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.