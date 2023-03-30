Bakan Kasapoğlu Muaythai milli sporcularını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 32'si altın, 47'si gümüş ve 25'i bronz olmak üzere toplam 104 madalya kazanan Muaythai milli sporcularını tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında, "Ülkemizin ev sahipliğinde Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Muaythai 23 Yaş Altı, Ümitler ve Gençler Avrupa Şampiyonası’nda, 32’si altın, 47’si gümüş ve 25'i bronz olmak üzere toplam 104 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.