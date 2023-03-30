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Spor

Bakan Kasapoğlu Muaythai milli sporcularını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Muaythai 23 Yaş Altı, Ümitler ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayınladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:58 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Muay Thai, başta Tayland olmak üzere Myanmar, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır.

Muay Thai, başta Tayland olmak üzere Myanmar, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 32'si altın, 47'si gümüş ve 25'i bronz olmak üzere toplam 104 madalya kazanan Muaythai milli sporcularını tebrik etti.


Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında, "Ülkemizin ev sahipliğinde Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Muaythai 23 Yaş Altı, Ümitler ve Gençler Avrupa Şampiyonası’nda, 32’si altın, 47’si gümüş ve 25'i bronz olmak üzere toplam 104 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.


#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
#Muaythai
37 dakika önce
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