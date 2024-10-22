Federasyonun olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki Altınel Hotel'de gerçekleştirildi. Mevcut başkan Aslan Abid Uğuz'un aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Ercüment Taşdemir ve Cenk Hilmi Kılıç yarıştı.





Kullanılan 193 oyun 109'unu alan Ercüment Taşdemir, federasyon başkanlığına seçildi. Cenk Hilmi Kılıç 82 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı.





Taşdemir başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Hüseyin Akdemir, Hilmi Kaplan, Haşim Bulut, Osman Fatih Destici, Atıf Ala, Mustafa Ertekin, Ali Sarıaydın, Ersin Bebek, Levent Aydemir ve Ömer Habeş yer aldı.





"Size bir telefon kadar yakınız"





Ercüment Taşdemir, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Size bir telefon kadar yakınız. Bizim başkanlığımızda yılgınlığa, yorgunluğa yer yok. Dünya karatesinde hak ettiğimiz yeri alacağız. Karatenin Türkiye'mizin 81 ilinde, ilçelerinde, köylerinde dahi var olması için çalışmalar yapacağız. Türkiye'de uluslararası organizasyonların düzenlenmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.





Taşdemir, hayatını kaybeden eski başkan Esat Delihasan adına Dünya Kupası düzenleyeceklerini dile getirdi.





Seçimin ardından delegelere teşekkür eden ve birlik beraberlik mesajı veren Taşdemir, "Türk karatesinin zirveye çıkması için hep birlikte çalışacağız. Hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayacağız. Hiçbir zaman kötü niyetimiz olmadı. Biz bir bütünüz" diye konuştu.



















