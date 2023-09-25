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Spor

Wushuda Avrupa'da rakibimiz yok

Çin'de tarih yazan Wushu Milli Takımı, Yeni Şafak'ı ziyaret etti. Federasyon Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, "Wushuda dünyanın en iyileri arasındayız. Avrupa'da ise birinciyiz, Avrupa'da rakibimiz yok" diye konuştu.

Yeni Şafak
16:16 . 25/09/2023 Monday
Yeni Şafak
(Soldan sağa) Ayşe Sude Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz, Ahmet Taha Keskin, Osman Yalkın, Abdurrahman Akyüz, Kaan Küçükakyüz, Necmettin Erbakan Akyüz, Elif Akyüz, Ayşe Sina Coşkun, Sude Merve Altun

(Soldan sağa) Ayşe Sude Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz, Ahmet Taha Keskin, Osman Yalkın, Abdurrahman Akyüz, Kaan Küçükakyüz, Necmettin Erbakan Akyüz, Elif Akyüz, Ayşe Sina Coşkun, Sude Merve Altun

Çin’in Emeishan kentinde yapılan 9. Dünya Kungfu Şampiyonası'nda tarih yazan Wushu Milli Takımı, Yeni Şafak'ı ziyaret etti. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, madalya kazanan sporcularla gerçekleştiği ziyarette sorularımızı yanıtladı.


"Dünyanın en iyileri arasındayız"

Wushuda dünyanın en iyileri arasında olduklarını belirten Akyüz, "Bu çocuklar 52 ülke 744 sporcu arasından şampiyon oldular. Takım olarak bundan önce birinciliği kaçırmıştık. Bu sefer baya sıkı hazırlandı çocuklar ve takım yarışmasında birinci oldular. 14 birincilik, 8 ikincilik, 4 de üçüncülük; toplam 26 madalya. Wushuda dünyanın en iyileri arasındayız. Avrupa'da ise birinciyiz, Avrupa'da rakibimiz yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz

"Ömürlerinin yarısı Çin'de geçiyor"

Takımın şampiyonaya Çin'de hazırlandığını belirten Abdurrahman Akyüz, "İki aydır Çin'deydi çocuklar, orada antrenman yaptılar, çok çalıştılar. Ömürlerinin yarısı Çin'de geçiyor. Federasyon, akademik eğitim için Çin'e gönderiyor. Bu sporda en iyi hocalar orada. En iyi çalışma ortamı orada olduğu için Çin'i tercih ediyoruz" diye konuştu.


2026'da Gençlik Olimpiyatları'na hazırlandıklarını aktaran Akyüz, "Hedefimiz şampiyonluk" dedi.


"Milli ve manevi değerlerine bağlı sporcular olarak yetiştiriyoruz"

Federasyon olarak maneviyata önem verdiklerini belirten Akyüz, "Milli ve manevi değerlerine bağlı terbiyeli ahlaklı sporcular olarak yetiştiriyoruz. Bizim milli tarafımız var" ifadelerini kullandı.


Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, elde ettikleri başarılarının çok büyük olduğunu ancak ulusal basında yeterince kendilerine yer verilmemesine üzüldüklerini söyledi.


Akyüz, bakanlığın verdiği destek dışında maddi olarak büyük fedakarlıklar yaptıklarını da sözlerine ekledi.













#Wushu Milli Takımı
#Abdurrahman Akyüz
#Dünya Kungfu Şampiyonası
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