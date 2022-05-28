Spor Eltemur kardeşlerden iki altın
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Eltemur kardeşlerden iki altın

Milli karateciler Erman Eltemur ve kız kardeşi Eda Eltemur, finalde rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldular.

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Haber Merkezi AA
Eltemur kardeşlerden iki altın
Erman Eltemur Eda Eltemur

Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Eda, finalde Slovak rakibi Kopunova'yla karşılaştı.

Maçın başında aldığı puanla avantaj yakalayan milli sporcu, müsabakayı 2-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur da İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'i yenerek altın madalya kazandı.

Eda Eltemur'un şampiyonluk sevinci

57. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kumite 68 kiloda altın madalya kazanan Eda Eltemur, "Mutluyum, beklediğim bir şampiyonluktu. İnanarak maça çıktım" dedi.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final maçında, Slovak Miroslava Kopunova'yı yenerek Avrupa şampiyonu olan Eda, ödül törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Başarılarının devam ederek artmasını temenni eden Eda, "Geçen yıl kıl payı kaçan Avrupa şampiyonluğunu, bu yıl finale kalarak kazanmayı başardım. İnşallah devamı artarak gelecek. Geçen yıl da Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk madalyayı ben kazanmıştım. Bu yıl güzel bir açılış yaptım" ifadelerini kullandı.

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