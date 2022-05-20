Spor Tekvando seçmelerinde skandal Elenen sporcusuna tokat attı
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Tekvando seçmelerinde skandal: Elenen sporcusuna tokat attı

Diyarbakır'da Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri'nde antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu genç kıza tokat attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Tekvando seçmelerinde skandal: Elenen sporcusuna tokat attı
Tokat attığı an

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı.

Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti.

O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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