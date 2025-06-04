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Egemen Korkmaz'ın ilk sınavı: Ümit Milli Takım sahne alıyor

Egemen Korkmaz'ın ilk sınavı: Ümit Milli Takım sahne alıyor

12:574/06/2025, Çarşamba
AA
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Ümit Milli Futbol Takımı
Ümit Milli Futbol Takımı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme gruplarına hazırlık kapsamında yarın özel maçta Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.


Ay-yıldızlılar, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde ilk sınavına çıkacak.

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesine hazırlık niteliğindeki kampın ikinci maçında ise 8 Haziran Pazar günü yine aynı yer ve saatte bu kez Arnavutluk ile karşılaşacak.


Milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)


Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (Hartberg), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Efe Sarıkaya (Grenoble)


Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Ali Habeşoğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emir Bars (Jong PSV), Sami Satılmış (Altınordu), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Burak İnce (Slask Wroclaw), Emre Demir (Sakaryaspor)


Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor), Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)




#2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
#Ümit Milli Takım
#Egemen Korkmaz
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