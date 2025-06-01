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Ümit Milli Takım kadrosunda değişiklik

Ümit Milli Takım kadrosunda değişiklik

16:221/06/2025, Pazar
AA
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Emir Bars, Hollanda'da PSV U21 Takımı'nda forma giyiyor.
Emir Bars, Hollanda'da PSV U21 Takımı'nda forma giyiyor.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Başar Önal'ın çıkarıldığı aday kadroya Emir Bars çağrıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik yapıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadağ ve Arnavutluk ile hazırlık maçları oynayacak ay-yıldızlı ekipte aday kadrodan çıkarılan Başar Önal'ın yerine Hollanda temsilcisi PSV'nin genç takımında forma giyen Emir Bars kadroya dahil edildi.






#Ümit Milli Futbol Takımı
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