Ümit Milli Takım kadrosunda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadağ ve Arnavutluk ile hazırlık maçları oynayacak ay-yıldızlı ekipte aday kadrodan çıkarılan Başar Önal'ın yerine Hollanda temsilcisi PSV'nin genç takımında forma giyen Emir Bars kadroya dahil edildi.