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Spor

Eintracht Frankfurt 5-1 Bayern Münih (ÖZET)

Bayern Münih, Bundesliga'da 14. hafta karşılaşmasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Omar Marmoush, 31. dakikada Eric Ebimbe, 36. dakikada Hugo Larsson 50. dakikada Eric Ebimbe ve 60. dakikada Ansgar Knauff kaydetti. Bayern Münih bu sonuçla birlikte 32 puanla 2. sırada yer aldı. Eintracht Frankfurt-Bayern Münih maçının özetini haberin içerisinden izleyebilirsiniz.

22:52 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 22:53 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Frankfurt, Münih karşısında farka koştu.
Frankfurt, Münih karşısında farka koştu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.


Bundesliga'da 14. hafta karşılaşmasında ev sahibi ekip, maçın ilk yarısında 12. dakikada Omar Marmoush, 31. dakikada Eric Ebimbe ve 36. dakikada Hugo Larsson'ın golleriyle 3-0 önde geçerken Bayern Münih, 44. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle farkı 2'ye indirdi ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.


Eintracht Frankfurt, 50. dakikada Eric Ebimbe ve 60. dakikada Ansgar Knauff'un golleriyle skoru 5-1'e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.


Bundesliga'da haftaya ikinci sırada giren Bayern Münih, 32 puanda kalırken Eintracht Frankfurt ise puanını 21'e yükseltti.









#Almanya Bundesliga
#Eintracht Frankfurt
#Bayern Münih
2 saat önce
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