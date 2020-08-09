Elia'nın Süper Lig'den talibi var: Hoca çok istiyor

Transfer listesinde İsveçli golcü Muammer Tankovic, Polonyalı forvet Lukasz Teodorczyk, İspanyol kaleci Fabri ve Danimarkalı sol bek Mikkel Kirkeskov'u bulunduran Süper Lig ekibi Göztepe, gözünü şampiyon Medipol Başakşehir'e çevirdi.

Geçen sezon İstanbul ekibinden Napoleoni, Soner ve Mossoro'yu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia'yı istediği bildirildi.Başakşehir'le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlayan Göztepe'nin transferde çok istekli olduğu ifade edildi.

Göztepe Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ı transfer etti Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kocaelispor'dan sol kanat oyuncusu Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı.İzmir ekibinden yapılan açıklamada, Burak Süleyman'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı, İzmir’e gelen oyuncunun Gürsel Aksel Stadı'nı gezdiği belirtildi.Futbola Kocaeli Güneşspor'da başlayan 1 Eylül 1994 doğumlu Burak Süleyman, daha sonra Sancaktepe FK, Gölcükspor ve Kocaelispor'da forma giydi. TFF 3. Lig'de 158 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 38 gole imza attı.#Transfer: Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.✍️ https://t.co/9rFDuEB3QV#Göztepe pic.twitter.com/zOtUO3czpt— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 8, 2020

Süper Lig'de 9 gol 8 asist

Başakşehir'de 3 sezondur forma giyen Hollandalı, Süper Lig'de toplam 68 karşılaşmada oynayıp 9 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı. Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu bu sezon 23 müsabakada top koşturdu ve 4 kez fileleri havalandırdı.