TRANSFER

Elia hangi takıma transfer olacak?

Elia'nın Süper Lig'den talibi var: Hoca çok istiyor

Göztepe, Başakşehir'le sözleşmesi sona eren Eljero Elia'yı gündemine aldı. Serdar Gürler'in de takımdan ayrılmasıyla kanat bölgesine mutlaka takviye yapacak sarı-kırmızılı takımın teknik direktör İlhan Palut'un 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği dile getirildi.

Haber Merkezi DHA
Elia'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 700 bin euro.

Elia'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 700 bin euro.

Transfer listesinde İsveçli golcü Muammer Tankovic, Polonyalı forvet Lukasz Teodorczyk, İspanyol kaleci Fabri ve Danimarkalı sol bek Mikkel Kirkeskov'u bulunduran Süper Lig ekibi Göztepe, gözünü şampiyon Medipol Başakşehir'e çevirdi.

Geçen sezon İstanbul ekibinden Napoleoni, Soner ve Mossoro'yu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia'yı istediği bildirildi.Başakşehir'le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlayan Göztepe'nin transferde çok istekli olduğu ifade edildi.

Göztepe Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ı transfer etti
Göztepe Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kocaelispor'dan sol kanat oyuncusu Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı.İzmir ekibinden yapılan açıklamada, Burak Süleyman'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı, İzmir’e gelen oyuncunun Gürsel Aksel Stadı'nı gezdiği belirtildi.Futbola Kocaeli Güneşspor'da başlayan 1 Eylül 1994 doğumlu Burak Süleyman, daha sonra Sancaktepe FK, Gölcükspor ve Kocaelispor'da forma giydi. TFF 3. Lig'de 158 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 38 gole imza attı.#Transfer: Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.✍️ https://t.co/9rFDuEB3QV#Göztepe pic.twitter.com/zOtUO3czpt&mdash; Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 8, 2020

Elia, Süper Lig'de Başakşehir formasıyla şampiyonluk yaşadı.
Elia, Süper Lig'de Başakşehir formasıyla şampiyonluk yaşadı.

Süper Lig'de 9 gol 8 asist

Başakşehir'de 3 sezondur forma giyen Hollandalı, Süper Lig'de toplam 68 karşılaşmada oynayıp 9 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı. Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu bu sezon 23 müsabakada top koşturdu ve 4 kez fileleri havalandırdı.

Mehmet Topal bir yıl daha Medipol Başakşehir'de
Mehmet Topal bir yıl daha Medipol Başakşehir'de

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ile bir yıl daha devam etme kararı aldı.Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu öncesinde 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 34 yaşındaki futbolcunun opsiyonunun kullanıldığı belirtildi.Açıklamada, "Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası, üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz" denildi.Mehmet Topal: Benim için ekstra hediye olduMehmet Topal: &quot;Şampiyonluğu üçlemek benim için de ekstra hediye oldu&quot; pic.twitter.com/0Gtheq56u0&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 31, 2020


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