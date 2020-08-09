Elia'nın Süper Lig'den talibi var: Hoca çok istiyor
Göztepe, Başakşehir'le sözleşmesi sona eren Eljero Elia'yı gündemine aldı. Serdar Gürler'in de takımdan ayrılmasıyla kanat bölgesine mutlaka takviye yapacak sarı-kırmızılı takımın teknik direktör İlhan Palut'un 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği dile getirildi.
Haber MerkeziDHA
Transfer listesinde İsveçli golcü Muammer Tankovic, Polonyalı forvet Lukasz Teodorczyk, İspanyol kaleci Fabri ve Danimarkalı sol bek Mikkel Kirkeskov'u bulunduran Süper Lig ekibi Göztepe, gözünü şampiyon Medipol Başakşehir'e çevirdi.
Geçen sezon İstanbul ekibinden Napoleoni, Soner ve Mossoro'yu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia'yı istediği bildirildi.Başakşehir'le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuyla temaslara başlayan Göztepe'nin transferde çok istekli olduğu ifade edildi.
Süper Lig'de 9 gol 8 asist
Başakşehir'de 3 sezondur forma giyen Hollandalı, Süper Lig'de toplam 68 karşılaşmada oynayıp 9 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı. Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu bu sezon 23 müsabakada top koşturdu ve 4 kez fileleri havalandırdı.
Yorum