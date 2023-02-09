Emre Can depremzedeleri unutmadı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen gurbetçi futbolcu Emre Can takımının Bochum ile oynadığı maçta attığı golden sonra depremzedeleri unutmadı. Gurbetçi oyuncu attığı golden sonra yapığı sevinci sosyal medyadan paylaşarak, ''Türkiye ve Suriye'de zorluklar karşısında yılmaz bir ruh sergileyen yiğit insanlara sevgi ve desteğimi adıyorum. Sen güçlü ve dirençlisin. yanınızdayız.'' dedi.