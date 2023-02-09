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Spor

Emre Can depremzedeleri unutmadı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Gurbetçi futbolcu Emre Can'da attığı golden sonra depremzedeleri unutmadı.

20:43 . 9/02/2023 jeudi
Yeni Şafak
Emre Can depremzedeleri unutmadı

Emre Can depremzedeleri unutmadı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen gurbetçi futbolcu Emre Can takımının Bochum ile oynadığı maçta attığı golden sonra depremzedeleri unutmadı. Gurbetçi oyuncu attığı golden sonra yapığı sevinci sosyal medyadan paylaşarak, ''Türkiye ve Suriye'de zorluklar karşısında yılmaz bir ruh sergileyen yiğit insanlara sevgi ve desteğimi adıyorum. Sen güçlü ve dirençlisin. yanınızdayız.'' dedi.




#EmreCan
#Borussia Dortmund
#deprem
24 minutes ago
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Emre Can depremzedeleri unutmadı
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