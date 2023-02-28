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Spor

En iyiler ödül törenine 'Arjantin' damgası

FIFA, düzenlenen organizasyonla yılın en iyilerini belirledi. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı, kazandıkları ödüllerle törene damga vurdu.

00:39 . 28/02/2023 mardi
Yeni Şafak
Lionel Messi, The Best ödülünün sahibi oldu.

Lionel Messi, The Best ödülünün sahibi oldu.

FIFA, en iyiler töreninde ödüller sahiplerini buldu. Arjantin Milli Takımı, kazandıkları ödüllerle törenin yıldızları oldu.

-FIFA yılın oyuncusu ödülü Arjantin Milli Takımı ile dünya kupasını kazanan Lionel Messi'ye gitti.

-Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Emiliano Martínez, FIFA yılın kalecisi ödülünün sahibi oldu.

-Puskas Ödülü, Marcin Oleksy'e verildi. Oleksy bu ödülü kazanan ilk ampute oyuncu oldu.

-FIFA yılın teknik direktörü ödülü Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Scaloni'ye verildi.

-FIFA Yılın Fair-Play Ödülü, Luka Lochoshvili'ye verildi. Lochoshvili, Austria Vienna-Wolfsberg maçında rakibine yaptığı hayati müdahale ile büyük takdir toplamıştı.

FIFA Yılın 11'i açıklandı;

Courtois, Hakimi, Cancelo, van Dijk, Kevin De Bruyne, Modric, Casemiro, Messi, Mbappe, Benzema, Haaland








#Arjantin
#Scaloni
#Martinez
il y a 10 minutes
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En iyiler ödül törenine 'Arjantin' damgası
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