En iyiler ödül törenine 'Arjantin' damgası

Lionel Messi, The Best ödülünün sahibi oldu.
FIFA, en iyiler töreninde ödüller sahiplerini buldu. Arjantin Milli Takımı, kazandıkları ödüllerle törenin yıldızları oldu.
-FIFA yılın oyuncusu ödülü Arjantin Milli Takımı ile dünya kupasını kazanan Lionel Messi'ye gitti.
-Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Emiliano Martínez, FIFA yılın kalecisi ödülünün sahibi oldu.
-Puskas Ödülü, Marcin Oleksy'e verildi. Oleksy bu ödülü kazanan ilk ampute oyuncu oldu.
-FIFA yılın teknik direktörü ödülü Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Scaloni'ye verildi.
-FIFA Yılın Fair-Play Ödülü, Luka Lochoshvili'ye verildi. Lochoshvili, Austria Vienna-Wolfsberg maçında rakibine yaptığı hayati müdahale ile büyük takdir toplamıştı.
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