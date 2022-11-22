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Valencia'nın tek rakibi Haaland

Ekvator'un Dünya Kupası'nın açılışında Katarı yendiği maçta 2 gol birden atan Enner Valencia, Süper Lig' de de 51 dakikada 1 gol attı. Avrupa'nın 5 büyük liginde bu alanda Fenerbahçeli futbolcuyu geçen tek isim Manchester City'den Erling Haaland oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enner Valencianın gol istatistiği
Enner Valancia'dan

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia dikkatleri üzerine çekiyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar'a 2 gol atan ve ülkesine galibiyeti getiren Ekvadorlu futbolcu, Süper Lig'de de gol krallığında 13 golle zirvede yer alıyor.

Golle biten atak aksiyonunda en çok bulunan, gol beklentisi en yüksek futbolcu olan Valencia, ligde en çok şans oluşturan forvet istatistiklerinde de zirvede yer alıyor.

17 kez golle biten atak aksiyonunda bulunan Valencia'yı, Beşiktaş'tan Wout Weghorst ve Antalyaspor'dan Haji Wright izliyor.

Valencia, oluşturduğu gol beklentisinde de O.51 ile zirvede yer alıyor.

Avrupa'nın golcülerini geride bıraktı

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de dakika başına en iyi gol oranı yakalayan isimler arasında da Valencia 2. sırada yer alıyor. 51 dakikada 1 gol atan Ekvadorlu golcüyü, 50 dakikada 1 gol atan Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland geçiyor.

Fenerbahçeli Valencia'yı 57 dakikada 1 gol atan Union Berlin'den Sven Michel, 58 dakikada 1 gol kaydeden Werder Bremen'den Oliver Burke, 63 dakikada 1 kez fileleri havalandıran Napoli'den Giovanni Simeone ve 64 dakikada 1 gol bulan Hertha Berlin'den Marco Richter takip ediyor.

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