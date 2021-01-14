Enzo Perez'in transferine Marcelo Gallardo müdahalesi: Gitmemesi için bonservis talep ediliyor

Trabzonspor'un orta sahaya almak istediği futbolcuların başında yer alan Enzo Perez'in transferi merakla bekleniyor. Arjantin basınında yer alan haberlerde Perez'e yapılan en iyi önerinin Trabzonspor tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Bordo mavililerin teklifi 3 yıllık

Trabzonspor'un Enzo Perez için yaptığı teklif 3 yıllık. Arjantinli futbolcu, bu kontratla River Plate'den kazandığının çok daha üstünde bir ücretin sahibi olacak. Arjantinli futbolcunun kulübündeki kontratı ise 2023 yılında sona erecek.

Benfica ve Santos'un ilgisi var

Enzo Perez için Trabzonspor'un dışında Brezilya ekibi Santos ve Portekiz temsilcisi Benfica'nın ilgisi var. Güney Amerika basınında Santos'un oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği aktarılırken Benfica'nın eski oyuncusunu tekrar renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

Transferin önündeki en büyük engel Marcelo Gallardo

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Enzo Perez ile ilgili olarak en büyük sorun Marcelo Gallardo. River Plate'in hocası, Arjantinli orta saha oyuncusunun kendileri için çok önemli olduğunu düşünüyor ve takımdan ayrılmasından yana değil. Gallardo'nun bu tavrı sebebiyle River Plate yönetimi futbolcusu için bonservis talep ediyor ve takımda kalmasından yana tavır gösteriyor.

Enzo Perez ne demişti?

Palmeiras ile oynanan Libertadores maçı sonrasında konuşan Enzo Perez, "Bu son maçım mı bilmiyorum. Birçok teklif var ve bunları değerlendirmek zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.