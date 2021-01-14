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Enzo Perez'in transferine Marcelo Gallardo müdahalesi: Gitmemesi için bonservis talep ediliyor

River Plate'in 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Enzo Perez uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde. Bordo mavililerin transfer etmek istediği futbolcu, Palmeiras ile çıktığı Libertadores mücadelesi sonrasında, "Bu son maçım mı bilmiyorum. Birçok teklif var ve bunları değerlendiriyorum" dedi. River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo'nun orta sahadaki oyun kurgusunda önemli bir rol alan Perez için yönetime sunduğu rapor, bu transferde Trabzonspor'un işini zorlaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcelo Gallardo, Enzo Perez'in oyun sistemi için çok önemli olduğunu düşünüyor.

Marcelo Gallardo, Enzo Perez'in oyun sistemi için çok önemli olduğunu düşünüyor.

Trabzonspor'un orta sahaya almak istediği futbolcuların başında yer alan Enzo Perez'in transferi merakla bekleniyor. Arjantin basınında yer alan haberlerde Perez'e yapılan en iyi önerinin Trabzonspor tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Bordo mavililerin teklifi 3 yıllık

Trabzonspor'un Enzo Perez için yaptığı teklif 3 yıllık. Arjantinli futbolcu, bu kontratla River Plate'den kazandığının çok daha üstünde bir ücretin sahibi olacak. Arjantinli futbolcunun kulübündeki kontratı ise 2023 yılında sona erecek.

Benfica ve Santos'un ilgisi var

Enzo Perez için Trabzonspor'un dışında Brezilya ekibi Santos ve Portekiz temsilcisi Benfica'nın ilgisi var. Güney Amerika basınında Santos'un oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği aktarılırken Benfica'nın eski oyuncusunu tekrar renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

Transferin önündeki en büyük engel Marcelo Gallardo

  • Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Enzo Perez ile ilgili olarak en büyük sorun Marcelo Gallardo. River Plate'in hocası, Arjantinli orta saha oyuncusunun kendileri için çok önemli olduğunu düşünüyor ve takımdan ayrılmasından yana değil. Gallardo'nun bu tavrı sebebiyle River Plate yönetimi futbolcusu için bonservis talep ediyor ve takımda kalmasından yana tavır gösteriyor.

Enzo Perez ne demişti?

Palmeiras ile oynanan Libertadores maçı sonrasında konuşan Enzo Perez, "Bu son maçım mı bilmiyorum. Birçok teklif var ve bunları değerlendirmek zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor'un yapacağı transfere Fenerbahçeli Jose Sosa referans oldu
Trabzonspor'un yapacağı transfere Fenerbahçeli Jose Sosa referans oldu

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Jose Ernesto Sosa, Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı futbolcuya referans oldu.Arjantin basını, Trabzonspor ile görüşen Enzo Perez'in Jose Sosa ile görüştüğünü ve bordo mavililerle ilgili fikirlerini sorduğunu aktardı. Sosa ile yaptığı görüşmeden sonra transfere ikna olan Perez'in River Plate'den ayrılmak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.Libertadores yarı finalinde Palmeiras'a elenen River Plate'in futbolcusu olan Perez'in bu karşılaşmanın ardından ayrılığının daha kolay olabileceği belirtiliyor.Enzo Perez, kariyerinde Benfica ve Valencia gibi takımlarda da forma giymişti. 34 yaşındaki futbolcu, 26 kez de Arjantin Milli Takımı forması giymişti. Tecrübeli oyuncunun River Plate'le sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.CORRIJO ALGO: José Sosa juegan en el Fenerbahce, pero actuó en Trabzonspor y fue consultado por Enzo Pérez.&mdash; Germán Balcarce (@GermanBalcarce) January 13, 2021

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