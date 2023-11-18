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Spor

Eren Dinkçi'nin tercihi ay-yıldızlı forma

Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen Eren Dinkçi, gözünü milli takıma çevirdi. 21 yaşındaki oyuncu, Türkiye A Milli Takım forması giymek istiyor.

16:03 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 16:05 - 18/11/2023 Cumartesi
DHA
Asıl mevkisi sağ kanat olan Eren Dinkçi, santrfor bölgesinde de oynayabiliyor.

Asıl mevkisi sağ kanat olan Eren Dinkçi, santrfor bölgesinde de oynayabiliyor.

Bundesliga'nın ilk 11 haftasında Eren Dinkçi gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı. Werder Bremen'den kiralık olarak Heidenheim'a giden 21 yaşındaki oyuncu, 5 gol atıp, 1 asist yapma başarısı gösterdi.


11 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan genç futbolcunun hedefi ay-yıldızlı formayı forma giymek. Attığı 5 golle takımının en golcü 3 futbolcusundan birisi olan Eren Dinkçi, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da 1 maç görev almıştı. U20 kategorisinde Almanya formasını terleten Eren, Türkiye'den teklif gelmesi halinde milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanacak.


Daha önce de gösterdiği performansla dikkat çeken Eren Dinkçi'nin adı geçtiğimiz dönemlerde bir süre İtalya'nın dev ekipleri Juventus ve Inter ile anılmıştı. Sezon sonuna kadar Heidenheim forması giyecek 21 yaşındaki golcü, Werder Bremen'e dönecek.





#Bundesliga
#Eren Dinkçi
#Türkiye A Milli Futbol Takımı
20 dakika önce
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