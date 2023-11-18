Eren Dinkçi'nin tercihi ay-yıldızlı forma

11 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan genç futbolcunun hedefi ay-yıldızlı formayı forma giymek. Attığı 5 golle takımının en golcü 3 futbolcusundan birisi olan Eren Dinkçi, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da 1 maç görev almıştı. U20 kategorisinde Almanya formasını terleten Eren, Türkiye'den teklif gelmesi halinde milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanacak.

Daha önce de gösterdiği performansla dikkat çeken Eren Dinkçi'nin adı geçtiğimiz dönemlerde bir süre İtalya'nın dev ekipleri Juventus ve Inter ile anılmıştı. Sezon sonuna kadar Heidenheim forması giyecek 21 yaşındaki golcü, Werder Bremen'e dönecek.