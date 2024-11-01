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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına flaş yorum

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına flaş yorum

14:521/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
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Ergin Ataman ile Fenerbahçe Beko arasındaki gerilim sürüyor.
Ergin Ataman ile Fenerbahçe Beko arasındaki gerilim sürüyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun ay-yıldızlı ekibe sporcu göndermeme kararına ilişkin çarpıcı sözler sarf etti.

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun milli takıma oyuncu göndermeme kararıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.


NTV Spor'da yer alan habere göre Euroleague'deki Kızılyıldız maçı öncesi Meridian Sport'a konuşan Ergin Ataman, sarı-lacivertlilerin kararının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:


"Umurumda değil. Ben milli takımın koçuyum. Patronlarım Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Türkiye'deki tüm oyuncuların milli takım oynamayı sevdiğine inanıyorum. Milli takım formasını giymek çok önemli. Diğer şeyler benim kontrolümde değil. Ben zamanı geldiğinde takımın başında olacağım, umarım eleme maçları için aday kadroya çağırdığımız tüm oyuncular da takıma katılır ve beraber Avrupa Basketbol Şampiyonası'na gideriz."


Ne olmuştu?


Ergin Ataman, Panathinaikos ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçı sonrası, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçın skorunu tribünlere eliyle işaret etmişti. Fenerbahçe Kulübü daha sonra konuyla ilgili açıklama yapmış ve Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Erkek Basketbol Takımı'na sporcu göndermeme kararı aldığını duyurmuştu.



#Ergin Ataman
#Fenerbahçe Beko
#Panathinaikos

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