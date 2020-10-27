Erol Bulut Fenerbahçe için reddettiği takımı açıkladı: Anlaşmaya yakındım

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra, Fenerbahçe'de teknik direktör olarak göreve başlayan Erol Bulut, Yunan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca Pelkas transferinin perde arkasını açıklarken, aynı zamanda Fenerbahçe için reddettiği takımı da söyledi.

Pelkas transferinin perde arkası

Yunanistan'dan Sport24'e telefonla açıklamalarda bulunan Erol Bulut, Pelkas transferinin çok çabuk bir şekilde sonuçlandığını söyledi. Pelkas'ı aldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Bulut, "Pelkas istediğim bir oyuncuydu. Hem kanat, hem on numara hem de forvet arkası olarak oynayabilir. Transfer çok çabuk sonuçlandı. Emre Belözoğlu, yıldırım hızıyla hareket etti ve PAOK ile anlaştı. Ardından birkaç saat içinde İstanbul'a getirdi" ifadelerini kullandı.

"Bakasetas gelseydi yine Pelkas'ı da isterdim"

Alanyaspor'dan Bakasetas'ı transfer etmek istediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Alanyaspor ile Bakasetas için anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın Pelkas ile bir alakası yok. Farklı tipte oyuncular. Doğsurunu söylemek gerekirse, her iki oyuncuyu da kadromda görmek isterdim. Fakat Alanyaspor ile bir anlaşma sağlayamadık" dedi.

"Marko Livaja ile hiç ilgilenmedim"

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Marko Livaja hakkında konuşan Erol Bulut, oyuncuyla hiç ilgilenmediğini söyledi. Bulut, "İyi bir oyuncu, bize teklif edildi ama biz ilgilenmedik. İyi bir sezon geçirdi ama bizim planlarımız arasında yer almadı" ifadelerini kullandı.



"Verona'ya çok yakındım"

Fenerbahçe ile anlaşmadan önce İtalya ekiplerinden Verona ile görüştüğünü söyleyen Erol Bulut, "Yazın Verona'ya çok yakındım. Fakat Fenerbahçe'den teklif gelince düşünmedim bile. Çünkü bu takımla oynadım, ligi kazandım. O adımı atmak istiyordum" dedi.

Dimitris Pelkas Trabzonspor maçına damga vurdu: 50 milyon euro Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geriden kapatmalarına rağmen mücadeleyi, 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Serkan Asan (K.K), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 23. dakikada Afobe attı.Pelkas'ın performansı alkış topladıFenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, Trabzonspor karşılaşmasında öne çıkan isimlerden birisi oldu. 27 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında diğer sarı-lacivertli oyuncular gibi iyi bir performans gösteremedi. Fakat ikinci yarıda gelen değişikliklerle birlikte hem Pelkas hem de Fenerbahçe açıldı. Mücadelenin ikinci yarısında forvet arkası olarak görev yapan 27 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertlilerin attığı 3. goldeki şık topuk pası geceye damga vurdu.Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında geriden gelerek kazandıPelkas'ın topuk pası gecenin en çok konuşulan hareketi olduTrabzonspor'un kaptırdığı topta kontratağa çıkan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, tekte oynayarak şık bir topuk pasıyla topu arkadaşlarına gönderdi. Pelkas'ın çevre kontrolü ve arkası dönük olmasına rağmen attığı bu topuk pası, gecenin en çok konuşulan hareketi oldu.Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Pelkas'ı öve öve bitiremedi. Genç oyuncu için 50 milyon euro olarak bahseden taraftarlar, Pelkas'ın her geçen gün üstüne koyarak ilerlediğini yazdı. İşte Fenerbahçeli taraftarların paylaşımları; Çubuklu için ter döken tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz! Bu hafta @Nesinecom Maçın Adamı Dimitris Pelkas seçilmiştir. 👏 https://t.co/IgmH1p25su pic.twitter.com/WrrVFh00Xo— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 26, 2020 Rıdvan Dilmen derbide hayran kaldığı futbolcuyu açıkladıDerbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin"

Erol Bulut'tan soyunma odası itirafı: Takıma ne söylediğini açıkladı Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geriden kapatmalarına rağmen mücadeleyi, 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Serkan Asan (K.K), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 23. dakikada Afobe attı."Golü yiyince dağıldık"Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Bulut, "Maça iyi ve baskılı başladık, pozisyonlarımız da oldu ama değerlendiremedik. Defansta Sosa ve Lemos arasındaki anlaşmazlık sonrası golü yedik ve dağıldık" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında geriden gelerek kazandı"Soyunma odasındaki konuşma işe yaradı"Mücadelenin ikinci yarısında farklı bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Bulut, "2. yarı yaptığımız Sosa-Cisse değişikliği ile daha atak ve baskılı oynamak istedik. İyiye doğru gidince 2 değişiklik daha oldu ve takımı ateşledi. Soyunma odasındaki birkaç sözümüz de takımı bir noktaya getirdi" dedi."Biri istedik 2'yi attık, 3'ü istedik 4'ü kaçırdık"Takımın daha iyi yerlere geleceğini söyleyen Erol Bulut, "1-0 geriye düştükten sonra müthiş mücadele etti oyuncularım. 1'i istedik, 2'yi attık, 2'yi istedik, 3'ü attık, 4'ü de bulabilirdik çok iyi bir geri dönüş yaptık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyunun gidişatı beraberlik olur, mağlubiyet de yaşanacak ama inşallah sezon sonuna dek namağlup ilerleme şansını yakalarız. Ben ve oyuncularım elinden geleni yapacak. Ufak tefek hatalar illaki oyun içinde var, defansta ve bitiricilikteki eksiklerin üstüne koymaya çalışıyoruz, inşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.Soyunma odasında ne söyledi?Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut basın toplantısında, soyunma odasına 1-0 geride girdiklerinin hatırlatılması üzerine, "Soyunma odasında takım olarak hareket etmenin önemini anlattık. Bu birliktelik, bu inanç bize galibiyeti getirdi. Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor" dedi.Rıdvan Dilmen derbide hayran kaldığı futbolcuyu açıkladıDerbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin"