Erol Bulut Fenerbahçe için reddettiği takımı açıkladı: Anlaşmaya yakındım
Erol Bulut Fenerbahçe için reddettiği takımı açıkladı: Anlaşmaya yakındım
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yunan basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerle anlaşamadan önce başka bir takımla görüştüğünü belirten Bulut, aynı zamanda Pelkas, Bakasetas ve Marko Livaja hakkında konuştu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra, Fenerbahçe'de teknik direktör olarak göreve başlayan Erol Bulut, Yunan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca Pelkas transferinin perde arkasını açıklarken, aynı zamanda Fenerbahçe için reddettiği takımı da söyledi.
Pelkas transferinin perde arkası
Yunanistan'dan Sport24'e telefonla açıklamalarda bulunan Erol Bulut, Pelkas transferinin çok çabuk bir şekilde sonuçlandığını söyledi. Pelkas'ı aldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Bulut, "Pelkas istediğim bir oyuncuydu. Hem kanat, hem on numara hem de forvet arkası olarak oynayabilir. Transfer çok çabuk sonuçlandı. Emre Belözoğlu, yıldırım hızıyla hareket etti ve PAOK ile anlaştı. Ardından birkaç saat içinde İstanbul'a getirdi" ifadelerini kullandı.
"Bakasetas gelseydi yine Pelkas'ı da isterdim"
Alanyaspor'dan Bakasetas'ı transfer etmek istediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Alanyaspor ile Bakasetas için anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın Pelkas ile bir alakası yok. Farklı tipte oyuncular. Doğsurunu söylemek gerekirse, her iki oyuncuyu da kadromda görmek isterdim. Fakat Alanyaspor ile bir anlaşma sağlayamadık" dedi.
"Marko Livaja ile hiç ilgilenmedim"
Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Marko Livaja hakkında konuşan Erol Bulut, oyuncuyla hiç ilgilenmediğini söyledi. Bulut, "İyi bir oyuncu, bize teklif edildi ama biz ilgilenmedik. İyi bir sezon geçirdi ama bizim planlarımız arasında yer almadı" ifadelerini kullandı.
"Verona'ya çok yakındım"
Fenerbahçe ile anlaşmadan önce İtalya ekiplerinden Verona ile görüştüğünü söyleyen Erol Bulut, "Yazın Verona'ya çok yakındım. Fakat Fenerbahçe'den teklif gelince düşünmedim bile. Çünkü bu takımla oynadım, ligi kazandım. O adımı atmak istiyordum" dedi.
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