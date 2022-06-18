Ezeli rakiplerin Muleka kapışması

Kasımpaşa formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren Jackson Muleka için Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Ezeli rakiplerin, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Standard Liege'e 3 milyon euroluk teklif yaptığı bildirildi.
Kasımpaşa'nın da Belçika ekibine 2.2 milyon euroluk teklif sunduğu ancak bunun reddedildiği öğrenildi.
Belçika basınına yansıyan haberlerde Galatasaray'ın transferde bir adım önde olduğu ifade edildi.
- Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen Muleka, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 12 gol atma başarısı göstermişti.
Kasımpaşa-Adana Demirspor maçında Jackson Muleka'dan, Belhanda'ya güzel çalım👇pic.twitter.com/PbPxgguwy3
Kasımpaşa-Adana Demirspor maçında Jackson Muleka'dan, Belhanda'ya güzel çalım👇pic.twitter.com/PbPxgguwy3— SPOR (@yenisafakspor) April 17, 2022