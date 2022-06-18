Spor Ezeli rakiplerin Muleka kapışması
TRANSFER

Ezeli rakiplerin Muleka kapışması

Belçika basını, Beşiktaş ile Galatasaray'ın golcü oyuncu Muleka için teklif yaptığını ve sarı-kırmızılıların transferde bir adım önde olduğunu yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ezeli rakiplerin Muleka kapışması
Muleka'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Kasımpaşa formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren Jackson Muleka için Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ezeli rakiplerin, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Standard Liege'e 3 milyon euroluk teklif yaptığı bildirildi.

Kasımpaşa'nın da Belçika ekibine 2.2 milyon euroluk teklif sunduğu ancak bunun reddedildiği öğrenildi.

Belçika basınına yansıyan haberlerde Galatasaray'ın transferde bir adım önde olduğu ifade edildi.

  • Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen Muleka, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 12 gol atma başarısı göstermişti.

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