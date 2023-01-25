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Fabio Borini
Bu sezon Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden biri de Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan forvet Fabio Borini oldu. İtalyan yıldız attığı gollerle takımını sürüklüyor. Yıldız isim bu sezon Süper Lig'de 12 gol 7 asist ile oynadı. Takımın başına Pirlo'nun gelmesi ile İtalyan golcünün performansı arttı.
Fatih Karagümrük Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi. Bu 5 maçta İtalyan yıldız 5 gol 5 asist ile 10 gole katkı yaptı. Borini geçen sezon ise Süper Lig'de 3 gol 3 asist ile oynamıştı.
Fabio Borini bu sezon attığı 12 gol ile Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan İtalyan oyuncu oldu. Yıldız ismi attığı 9 gol ile Freiburg'da oyanayan Grifo takip etti.
Fabio Borini ile ilgili transfer dedikoduları ise gösterdiği bu performans ile artmaya başladı. Yıldız isimle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in ilgilendiği haberleri gündeme geldi. Hatta Başakşehir'in Fatih Karagümürük takımına resmi teklifini ilettiği de iddia edildi.
Fabio Borini kimdir, nereli, kaç yaşında? Fabio Borini bu sezon kaç gol attı?