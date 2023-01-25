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Spor

Fabio Borini göz kamaştırıyor: En çok gol atan İtalyan oyuncu oldu

Bu sezon Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden biri de Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan forvet Fabio Borini oldu. Yıldız isim attığı 12 gol ile Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan İtalyan oyuncu olma başarısı gösterdi.

18:37 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fabio Borini

Fabio Borini

Bu sezon Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden biri de Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan forvet Fabio Borini oldu. İtalyan yıldız attığı gollerle takımını sürüklüyor. Yıldız isim bu sezon Süper Lig'de 12 gol 7 asist ile oynadı. Takımın başına Pirlo'nun gelmesi ile İtalyan golcünün performansı arttı.

Son 7 maçta 10 gole katkı yaptı

Fatih Karagümrük Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi. Bu 5 maçta İtalyan yıldız 5 gol 5 asist ile 10 gole katkı yaptı. Borini geçen sezon ise Süper Lig'de 3 gol 3 asist ile oynamıştı.

En çok gol atan İtalyan

Fabio Borini bu sezon attığı 12 gol ile Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan İtalyan oyuncu oldu. Yıldız ismi attığı 9 gol ile Freiburg'da oyanayan Grifo takip etti.


Transfer dedikoduları arttı

Fabio Borini ile ilgili transfer dedikoduları ise gösterdiği bu performans ile artmaya başladı. Yıldız isimle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in ilgilendiği haberleri gündeme geldi. Hatta Başakşehir'in Fatih Karagümürük takımına resmi teklifini ilettiği de iddia edildi.

Fabio Borini kimdir, nereli, kaç yaşında? Fabio Borini bu sezon kaç gol attı?

  • Fatih Karagümrük takımında Forvet mevkinde forma giyen Fabio Borini, 29 Mart 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 73 kilo olan Fabio Borini, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 17 maça çıkan Fabio Borini, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Fabio Borini, bu sezon 6 asist ve 12 gol katkısı ile oynamaktadır.


#Fabio Borini
#Fatih Karagümrük
#transfer
#Beşikaş
#Fenerbahçe
#Başakşehir
1 saat önce
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Fabio Borini göz kamaştırıyor: En çok gol atan İtalyan oyuncu oldu
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